Segundo aniversario del crimen de Juan Caliani: Grito de justicia

A dos años del asesinato del periodista y productor, su familia y la comunidad marchan bajo una consigna clara: que los culpables cumplan la condena original. Palabra clave objetivo: Justicia por Juan Caliani Neuquén

Este 1 de abril no es un día más para el periodismo y la sociedad neuquina. Se cumplen dos años del crimen de Juan Caliani, y la herida sigue abierta. La indignación escaló en las últimas horas tras conocerse que la Justicia redujo las penas de los condenados, lo que motivó una convocatoria masiva en el centro de la ciudad.

“Es una bofetada a la familia y a la memoria de Juan”, expresaron sus colegas. La movilización, que comenzará en el Monumento al General San Martín, busca visibilizar el malestar social ante fallos judiciales que son percibidos como laxos. En Neuquen.com acompañamos el reclamo de justicia por un colega que dejó una marca imborrable en la comunicación regional.