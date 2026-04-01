Aumentos de abril 2026: Luz, gas, agua y alquileres golpean el bolsillo neuquino

Con el inicio del cuarto mes del año, entra en vigencia una nueva ola de incrementos en servicios básicos que promedian el 20%. Los detalles de lo que hay que pagar.

Abril llega con una temperatura otoñal, pero con los precios al rojo vivo. Desde hoy, los usuarios de Neuquén y Río Negro verán reflejados en sus facturas incrementos significativos en luz, gas y agua. A esto se suma el ajuste mensual de los alquileres bajo el ICL, que aunque muestra una leve desaceleración, sigue siendo una carga insostenible para muchas familias.

Las empresas distribuidoras justificaron las subas por la quita de subsidios nacionales y el aumento de los costos de mantenimiento. En una provincia que produce energía para todo el país, el costo de las tarifas locales sigue siendo el principal eje de reclamo en las oficinas de atención al cliente. Un mes que pondrá a prueba, una vez más, la capacidad de ahorro de los neuquinos.