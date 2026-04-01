Confirmado: Cronograma de pagos para estatales

El Gobierno provincial dio a conocer el calendario de pagos para la administración pública. El operativo de cobro comienza esta semana.

La espera terminó para los miles de trabajadores públicos de la provincia. El Ministerio de Economía confirmó que el pago de los haberes correspondientes al mes de marzo se realizará de manera escalonada, comenzando este jueves con los jubilados y pensionados del ISSN.

El viernes será el turno del personal de Salud, Policía, administración central y organismos descentralizados, mientras que el cierre del cronograma será para los docentes y empleados del Consejo Provincial de Educación. En un contexto de inflación persistente, la fecha de cobro se ha convertido en el dato más buscado por los neuquinos para planificar el pago de tarjetas y servicios.