Giro en el incendio de la Legislatura: Acusación directa

Tras el impactante incendio de seis vehículos de alta gama, el propietario rompió el silencio y vinculó el ataque a un conflicto personal. La Justicia analiza las cámaras de seguridad.

Lo que comenzó como una madrugada de fuego y sirenas frente al edificio legislativo de Neuquén ha tomado un tinte novelesco y dramático. Seis vehículos de lujo fueron consumidos por las llamas en un ataque que, según los peritos, fue ejecutado con precisión. Sin embargo, la novedad que sacude la mañana es la declaración del dueño de los rodados, quien apuntó directamente a su ex pareja como la autora intelectual del siniestro.

“No fue un atentado político, fue un ataque personal”, habrían sido las palabras del damnificado ante los investigadores. La policía ya cuenta con los registros del sistema de monitoreo urbano y busca identificar a las dos personas que fueron vistas huyendo del lugar minutos antes de que comenzaran las explosiones. Un hecho que mezcla el lujo, el despecho y la inseguridad en pleno centro neuquino.