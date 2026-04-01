Rolando Figueroa endurece su postura frente a Nación: “Los recursos son nuestros”

En un mensaje cargado de simbolismo regionalista, el gobernador neuquino marcó la cancha ante nuevos intentos de intervención centralista en las regalías petroleras.

El gobernador Rolando Figueroa volvió a agitar las banderas de la “Neuquinidad” en un contexto de creciente tensión con el Gobierno Nacional por el reparto de fondos coparticipables y las regalías de Vaca Muerta. En sus últimas declaraciones, el mandatario fue tajante: la provincia no cederá ni un milímetro de soberanía sobre sus recursos naturales frente a las nuevas normativas que intentan centralizar la caja energética.

“Neuquén le da mucho al país y recibe migajas”, sentenció Figueroa, quien busca consolidar un bloque patagónico sólido junto a sus pares de la región. Este movimiento político no solo apunta a defender la caja provincial, sino también a blindar su gestión local de los vaivenes de la política porteña, reforzando la idea de una provincia que se gestiona bajo sus propias reglas y prioridades.