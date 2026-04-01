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Rolando Figueroa endurece su postura frente a Nación: “Los recursos son nuestros”

NEUQUÉNPOLITICA
Redacción
Author: Redacción
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En un mensaje cargado de simbolismo regionalista, el gobernador neuquino marcó la cancha ante nuevos intentos de intervención centralista en las regalías petroleras.

El gobernador Rolando Figueroa volvió a agitar las banderas de la “Neuquinidad” en un contexto de creciente tensión con el Gobierno Nacional por el reparto de fondos coparticipables y las regalías de Vaca Muerta. En sus últimas declaraciones, el mandatario fue tajante: la provincia no cederá ni un milímetro de soberanía sobre sus recursos naturales frente a las nuevas normativas que intentan centralizar la caja energética.

“Neuquén le da mucho al país y recibe migajas”, sentenció Figueroa, quien busca consolidar un bloque patagónico sólido junto a sus pares de la región. Este movimiento político no solo apunta a defender la caja provincial, sino también a blindar su gestión local de los vaivenes de la política porteña, reforzando la idea de una provincia que se gestiona bajo sus propias reglas y prioridades.

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