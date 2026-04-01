Vigilia por Malvinas en Neuquén: El arco político se une en el Monumento a los Caídos

En la víspera del 2 de abril, oficialismo y oposición harán una tregua para acompañar a los veteranos. Un mensaje de unidad en tiempos de polarización.

A pocas horas de cumplirse el 44° aniversario del inicio de la Guerra de Malvinas, la política local se prepara para una de las pocas fechas del calendario que logran cerrar la grieta. La “Vigilia de las Estrellas” en el Cenotafio de Neuquén será el escenario donde se verán fotos de unidad entre dirigentes que, el resto del año, mantienen enfrentamientos irreconciliables.

Sin embargo, el clima político nacional respecto a la soberanía y las relaciones con el Reino Unido sobrevolará los discursos. Se espera que tanto el gobernador Figueroa como el intendente Gaido emitan comunicados fuertes reafirmando la postura patagónica sobre la causa Malvinas, diferenciándose de las posturas más “tibias” que se perciben desde la Cancillería. Mañana, la política cederá su lugar al respeto y el silencio, pero los gestos de hoy dirán mucho sobre el posicionamiento de Neuquén en el mapa nacional.