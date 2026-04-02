Nafta en Neuquén: El Gobierno posterga el aumento de impuestos hasta mayo

En una medida de último momento, se frenó la suba del ICL prevista para hoy. Buscan contener la inflación ante la escalada del precio internacional del crudo.

Los conductores del Alto Valle amanecieron con una noticia inesperada. A través del Boletín Oficial publicado este 1 de abril, el Ejecutivo nacional decidió postergar hasta mayo el incremento de los impuestos a los Combustibles Líquidos (ICL) y al Dióxido de Carbono. La medida busca amortiguar el impacto que el alza del petróleo a nivel global —impulsada por la tensión en Medio Oriente— podría tener en los precios locales.

Para Neuquén y Río Negro, esta decisión representa un alivio temporal en una estructura de costos que ya venía presionada por los incrementos en transporte y logística. Si bien las petroleras podrían ajustar sus márgenes de todas formas, el componente impositivo, que prometía un salto significativo este mes, queda congelado por 30 días. En las estaciones de servicio de la región, la actividad se mantiene estable, lejos de las filas desesperadas de anoche.