¿Chau mochilas?: un colegio pidió llevar los útiles en bolsas de nylon

La medida fue comunicada por una institución educativa de la capital y generó un fuerte rechazo entre las familias. Desde el colegio argumentan razones de seguridad, mientras que los padres cuestionan la practicidad y el impacto ambiental de la decisión.

La comunidad educativa de Neuquén se encuentra en medio de un debate inesperado. Un colegio de la ciudad sorprendió a padres y alumnos con un pedido inusual: que los estudiantes dejen de utilizar sus mochilas habituales y comiencen a trasladar sus útiles escolares en bolsas de nylon transparentes.

La decisión, que se conoció en las últimas horas, no tardó en viralizarse y despertar una ola de críticas por parte de los tutores, quienes consideran la medida como “extrema” y “poco pedagógica”.

Los motivos detrás de la medida

Según trascendió desde la dirección de la institución, la iniciativa busca reforzar los controles de seguridad dentro del establecimiento. El objetivo principal sería:

Visibilidad total: Facilitar la revisión de los elementos que ingresan los alumnos al aula.

Facilitar la revisión de los elementos que ingresan los alumnos al aula. Prevención: Evitar el ingreso de objetos no permitidos o peligrosos que puedan quedar ocultos en los compartimentos de las mochilas tradicionales.

Evitar el ingreso de objetos no permitidos o peligrosos que puedan quedar ocultos en los compartimentos de las mochilas tradicionales. Agilidad: Agilizar los ingresos y egresos de la jornada escolar.

El malestar de las familias

Lejos de llevar tranquilidad, la notificación encendió las alarmas en el grupo de padres. Entre los principales reclamos que llegaron a nuestra redacción se destacan:

Incomodidad y peso: Las bolsas de nylon no están diseñadas para soportar el peso de libros y carpetas, lo que podría afectar la postura de los chicos. Impacto ambiental: El uso masivo de bolsas descartables va en contra de las políticas de sustentabilidad que se promueven en la provincia. Privacidad: Muchos padres consideran que exponer el contenido de las pertenencias de sus hijos vulnera su derecho a la intimidad.

Estado de situación: Por el momento, la medida se mantiene vigente, aunque se espera una reunión entre las autoridades del colegio y los representantes de las familias para evaluar alternativas que garanticen la seguridad sin recurrir a la eliminación de las mochilas.