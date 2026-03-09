spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

Zapala coronó a los campeones del Nacional de Asadores

ENTRETENIMIENTOSSOCIEDAD
Redacción
Author: Redacción
1 min.lectura

El equipo zapalino “Kütralwe” se consagró ganador de la quinta edición del Campeonato Nacional de Asadores, que se realizó durante tres días en el predio del Paseo La Estación de Zapala y reunió a 55 equipos de distintas regiones del país.

El dúo integrado por Leo Califul y Jonathan Vásquez obtuvo el primer puesto tras la evaluación del jurado y se quedó con el premio principal de tres millones de pesos.

El segundo lugar fue para el equipo “Guardián de los Andes”, conformado por Ricardo Castro, de Mendoza, y Valentín Galdón Ritvo, de Santa Fe.

El tercer puesto también quedó en Zapala con el equipo “Los Tizones”, integrado por Paola Badilla, Jorge Yáñez y Julio Melipil.

Durante la jornada final, los equipos encendieron sus fogones desde las 7:30 para preparar los costillares que fueron evaluados por el jurado.

El campeonato convocó a miles de vecinos y visitantes, que recorrieron el predio durante las tres jornadas del evento, que combinó gastronomía, música y actividades culturales.

Además, la venta de porciones de asado estuvo a cargo de instituciones locales, entre ellas el Club Unión de Zapala, Club Don Bosco, Talleres Don Bosco y la Iglesia Sagrado Corazón, que destinarán lo recaudado a actividades sociales.

Previous article
Preocupación vecinal por limpiavidrios en el barrio Belgrano
Preocupación vecinal por limpiavidrios en el barrio Belgrano
Redacción
Redacción

Popular Articles