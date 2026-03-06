Preocupación vecinal por limpiavidrios en el barrio Belgrano

La presidente de la comisión vecinal del barrio Belgrano de Neuquén, Carina Leiva, expresó la preocupación de vecinos y comerciantes por la presencia constante de limpiavidrios en distintas esquinas del sector y por una serie de problemáticas sociales que se registran en la zona.

Según explicó, la situación se repite principalmente en intersecciones transitadas y áreas comerciales, donde la presencia de personas ofreciendo limpiar parabrisas genera malestar entre quienes viven o trabajan en el barrio.

“Los limpiavidrios están en todas las esquinas y también dentro del barrio, en lugares donde hay comercios. Los comerciantes están muy enojados porque hasta ahora no ha habido nada concreto para resolverlo”, señaló.

Leiva indicó además que recientemente mantuvo una reunión con el concejal Joaquín Eguía, con quien analizó esta situación junto a otras preocupaciones planteadas por los vecinos.

Entre los temas mencionados, la dirigente barrial señaló robos registrados en los últimos meses, situaciones vinculadas al consumo problemático y la presencia de personas en situación de calle en distintos sectores del barrio.

“El año pasado se robaban las cañerías de gas y ahora también hay robos de llaves de paso y otros elementos”, explicó.

También señaló que en algunos puntos se detecta la presencia de personas durmiendo en espacios públicos o terrenos baldíos, una situación que genera inquietud entre residentes del sector.

La presidenta vecinal indicó que muchos de estos casos llegan a la comisión barrial, que en ocasiones no cuenta con herramientas suficientes para intervenir.

Además, mencionó que la Policía enfrenta múltiples demandas, que incluyen desde conflictos familiares y casos de violencia de género hasta situaciones vinculadas al consumo.

Finalmente, Leiva planteó la necesidad de avanzar en ordenanzas y políticas públicas que permitan abordar estas problemáticas de forma coordinada entre vecinos, municipio, fuerzas de seguridad y organismos sociales.