Cortes de energía programados este domingo

La cooperativa CALF informó que este domingo 8 de marzo se realizarán cortes programados de energía eléctrica en distintos sectores del centro de Neuquén, debido a tareas de mantenimiento y obras de mejora en la red.

Uno de los cortes está previsto entre las 6 y las 13 en el área comprendida entre Ministro González e Independencia, y entre las calles Santa Fe e Illia. En ese sector se realizarán trabajos de mantenimiento en instalaciones y tareas de remodelación destinadas a aumentar la potencia del servicio.

Otro corte se llevará adelante entre las 6 y las 14 en la zona cercana a la intersección de Alberdi y Santa Fe, donde se realizará el montaje de instalaciones subterráneas.

Además, habrá una interrupción del servicio entre las 7 y las 8, y nuevamente entre las 13 y las 14, en el sector donde funciona la Clínica de Imágenes S.A. (CIMA), ubicada en Santa Fe 273 y 257. En ese punto se realizarán tareas de conexión y desconexión de celdas para instalar un nuevo conductor subterráneo.

Desde CALF recomendaron a los vecinos tomar precauciones para evitar inconvenientes y señalaron que los trabajos podrían modificarse según las condiciones climáticas.