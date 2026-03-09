Una nueva calle conectará barrios del norte neuquino

La ciudad de Neuquén sumará una nueva conexión vial en el sector norte. Se trata de la calle Pilmaiquén, una traza que unirá avenida Soldi con Cabellera del Frío en la zona de Terrazas de Neuquén, donde en los últimos años se consolidó un fuerte crecimiento urbano.

La obra se ejecuta desde cero, ya que la calle no existía previamente, y permitirá mejorar la circulación entre distintos barrios del noroeste de la capital.

El proyecto contempla una inversión cercana a los 1.500 millones de pesos y forma parte del esquema de apertura de nuevas calles que busca ampliar la red vial en sectores de expansión de la ciudad.

Según informaron desde el área de Infraestructura municipal, los trabajos incluyeron rellenos y modelado del terreno, instalación de drenaje pluvial con sumideros y la construcción de cordón cuneta. Actualmente avanza la etapa de colocación de la carpeta asfáltica.

La nueva arteria tendrá doble calzada y veredas, lo que permitirá ordenar tanto la circulación vehicular como el tránsito peatonal en el sector.

Una vez finalizada, la traza se integrará a la red de calles que estructuran la movilidad en el noroeste neuquino, junto con Los Paraísos, Huilén y la avenida Soldi.

A su vez, Los Paraísos conecta con República de Eslovenia, colectora de la Autovía Norte, mientras que esta última se vincula con Casimiro Gómez, uno de los accesos principales al oeste de la ciudad.

La incorporación de nuevas conexiones viales en esta zona busca distribuir el tránsito entre barrios en expansión y reducir la presión sobre las avenidas troncales que concentran gran parte de la circulación diaria.