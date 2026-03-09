Turbiedad en el agua en barrios de Neuquén tras las lluvias

El Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) informó que algunos barrios de la ciudad de Neuquén registran turbiedad en el agua de red luego de las lluvias y tormentas que afectaron a la región en las últimas 48 horas.

Según explicó el organismo, la situación impacta principalmente en los sectores que se abastecen desde los bombeos del río Limay, donde se detectaron niveles de turbidez superiores a los parámetros habituales debido al arrastre de sedimentos provocado por las precipitaciones.

Desde el EPAS indicaron que el agua es apta para higiene personal, lavado y saneamiento, aunque recomendaron evitar su consumo temporalmente en las zonas afectadas.

En cambio, el resto de la ciudad alrededor del 80% de los usuarios no presenta este inconveniente, ya que el suministro proviene del lago Mari Menuco, que no fue afectado por las tormentas.

El organismo informó además que se intensificaron los controles del Laboratorio Central, junto con los procesos de filtración y cloración, para garantizar la calidad del servicio.

También se reforzaron los controles sobre el río Limay, aumentando la dosificación de hipoclorito de sodio en los bombeos para asegurar la calidad bacteriológica del agua.

Desde el EPAS advirtieron que los barrios abastecidos por ese sistema podrían experimentar baja presión, ya que la alta turbiedad reduce la capacidad de potabilización de las plantas y obliga a realizar con mayor frecuencia el retrolavado de los filtros.

La situación afecta principalmente sectores del sur de la ciudad, desde la Ruta 22 hacia el río Limay, y algunos puntos del centro.