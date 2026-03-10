La Línea 14 modifica su recorrido por obras en Mosconi

La Línea 14 del transporte público de Neuquén modificó de manera temporal su recorrido debido a obras viales que se realizan sobre la Avenida Mosconi, uno de los corredores más transitados de la ciudad.

El cambio afecta el trayecto habitual del servicio y obligó a implementar un desvío provisorio para mantener la circulación de las unidades mientras avanzan los trabajos en la zona.

Según se informó desde el sistema de transporte, los colectivos están circulando actualmente por Alcorta, Don Bosco, Chile y Leguizamón, desde donde luego retoman el recorrido normal.

Como consecuencia de esta modificación quedó anulada de forma temporal la parada N° 2252, ubicada en la intersección de Leguizamón y Planas.

Las autoridades recomendaron a los usuarios consultar el recorrido actualizado a través de la aplicación COLE app, donde se informan en tiempo real los cambios vigentes en el servicio.