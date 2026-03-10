Refuerzan la limpieza urbana con trabajos nocturnos

El municipio de Neuquén lleva adelante un operativo de limpieza y mantenimiento urbano en distintos barrios de la ciudad, con trabajos que incluyen desmalezamiento, recorridos domiciliarios y acciones vinculadas al manejo de residuos.

Uno de los sectores donde comenzaron las tareas es el barrio San Lorenzo, uno de los más extensos de la capital neuquina. Allí se desarrolla la primera de las cuatro etapas previstas del operativo, con intervenciones que combinan limpieza, mantenimiento y recorridos puerta a puerta.

Dentro de las medidas implementadas se sumó además un operativo nocturno de desmalezamiento sobre la Avenida 12 de Septiembre, una de las arterias más transitadas de la zona.

Las tareas se realizan entre las 22 y las 4 de la madrugada, con el objetivo de reducir el impacto en el tránsito y facilitar el trabajo de las cuadrillas.

Según se informó, en el operativo participan alrededor de 60 trabajadores, que realizan limpieza y desmalezamiento tanto en avenidas como en sectores con bicisendas y espacios verdes.

Las intervenciones también continúan en el barrio Villa María, donde ya se desarrolla la segunda semana de tareas programadas.

En paralelo, se anunció el inicio del cronograma del programa Ciudad más limpia en establecimientos educativos. A través de invitaciones enviadas por correo electrónico, las escuelas podrán sumarse a actividades vinculadas a la separación y gestión de residuos.