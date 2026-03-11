Convenio para obras de infraestructura en el campus de la UNCo

El intendente de Neuquén, Mariano Gaido, anunció la firma de un convenio con la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) para realizar obras de infraestructura dentro del campus universitario.

El acuerdo contempla mejoras de accesibilidad, trabajos de iluminación y refacciones en el comedor universitario, con financiamiento proveniente de fondos municipales.

Las intervenciones forman parte de una serie de acciones de cooperación que se desarrollan entre el municipio y la casa de estudios.

Según se informó, en los últimos años se concretaron distintos proyectos conjuntos vinculados a infraestructura, servicios y desarrollo tecnológico dentro del ámbito universitario.

Entre esas iniciativas se incluyen aportes para el funcionamiento de instalaciones, obras dentro del predio universitario y programas vinculados al desarrollo académico y tecnológico.

El anuncio del nuevo convenio se realizó durante un acto llevado a cabo en la universidad, en el marco de la puesta en marcha del Boleto Universitario Gratuito.