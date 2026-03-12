Comienzan trabajos previos al cierre perimetral entre Linares y Gatica

Comenzaron los trabajos preliminares vinculados al cierre perimetral que comenzará a regir desde este sábado en el tramo comprendido entre Linares y Gatica.

Las primeras tareas se concentran actualmente en los cruces de las calles Santa Cruz y Tierra del Fuego, donde operarios realizan intervenciones iniciales necesarias para avanzar con la obra.

Desde el área responsable indicaron que por el momento no se registran cortes de tránsito en la zona. No obstante, advirtieron que los trabajos pueden generar demoras en la circulación, por lo que recomendaron a quienes transiten por el sector hacerlo con precaución.

Las autoridades explicaron que estas intervenciones forman parte de un proceso de obras orientado a mejorar la organización del tránsito y reforzar la seguridad urbana.

Si bien los trabajos pueden implicar cambios temporales en la circulación, señalaron que las tareas son necesarias para avanzar en una mayor planificación del espacio urbano.