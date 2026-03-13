Comienzan trabajos viales en Mosconi cerca de los puentes carreteros

La Municipalidad de Neuquén comenzará la próxima semana una nueva etapa de trabajos en el sector de los puentes carreteros, como parte de la obra de transformación de la Avenida Mosconi, uno de los corredores más transitados de la ciudad.

Según se informó, durante este fin de semana se completará el cerramiento del primer tramo de obra, que se extiende entre las calles Gatica y Linares. Con esta etapa finalizada, quedarán habilitadas como alternativas de circulación las calles Chubut, Bahía Blanca y Linares, que permitirán realizar el cruce norte-sur y sur-norte.

Desde el municipio indicaron que las colectoras permanecerán habilitadas al tránsito durante toda la obra. El nuevo contrato adjudicado contempla el tramo comprendido entre los puentes carreteros y la calle Primeros Pobladores.

Las tareas incluyen la construcción de un viaducto para realizar un cruce en desnivel entre el tránsito urbano y el que circula hacia y desde Cipolletti, con el objetivo de mejorar la circulación y reducir los tiempos de viaje en uno de los accesos más utilizados del área metropolitana.

Durante los primeros 60 días de obra los trabajos se concentrarán principalmente sobre la colectora en sentido hacia Cipolletti, en el sector cercano a la estación de servicio ubicada antes del puente carretero.

Para garantizar la continuidad del tránsito, se implementarán desvíos provisorios por calles alternativas mientras avancen las tareas.

Desde el municipio señalaron que el plan de trabajo está diseñado para mantener siempre la circulación vehicular, aunque recomendaron a los conductores transitar con precaución y a baja velocidad por la presencia de maquinaria y señalización en el área.

La obra tiene un plazo estimado de un año y forma parte del proyecto de la Gran Avenida, que apunta a modernizar uno de los principales accesos viales de la capital neuquina.

Actualmente se calcula que más de 150 mil vehículos ingresan y salen cada día de la ciudad, lo que convierte a este sector en un punto clave para mejorar la conectividad y la seguridad vial.