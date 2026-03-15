Desvíos en colectivos por obras en Avenida Mosconi

Por obras que se realizan en la Avenida Mosconi, las líneas 15 y 25 del transporte urbano modificaron de manera temporal sus recorridos en la ciudad de Neuquén.

En el caso de la línea 15, el desvío se realiza desde su trayecto habitual por Tierra del Fuego, Mitre, Chubut y Libertad, para luego regresar nuevamente a Tierra del Fuego y retomar su recorrido normal.

Como consecuencia de esta modificación, la parada N° 5063, ubicada en Tierra del Fuego y Perito Moreno, quedó anulada por tiempo indeterminado.

Por su parte, la línea 25 también registra cambios en su recorrido. Desde su ruta habitual, las unidades se desvían por Perito Moreno, Chubut, Libertad y Tierra del Fuego, hasta volver al trayecto normal.

En este caso, la parada N° 2150, ubicada en Perito Moreno y Santa Cruz, permanece anulada hasta nuevo aviso.

Desde el sistema de transporte recomendaron a los usuarios consultar los recorridos actualizados a través de la aplicación COLE, donde es posible seguir en tiempo real el funcionamiento de las líneas y las modificaciones vigentes.