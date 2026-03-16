Comienzan obras en los puentes carreteros de Neuquén

La Municipalidad de Neuquén iniciará este lunes nuevos trabajos en el sector de los puentes carreteros, en el marco de la obra de transformación de la Avenida Mosconi, uno de los accesos más transitados de la capital provincial.

Según se informó oficialmente, durante este fin de semana se completará el cerramiento del primer tramo de obra, que se extiende desde Gatica hasta Linares. Con esta etapa finalizada, quedarán habilitadas como alternativas de circulación las calles Chubut, Bahía Blanca y Linares para el cruce norte-sur y sur-norte.

El municipio indicó que las colectoras permanecerán habilitadas al tránsito durante toda la obra. Además, el nuevo contrato adjudicado incluye el tramo que se extiende desde los puentes carreteros hasta la calle Primeros Pobladores.

Entre las principales intervenciones previstas se encuentra la construcción de un viaducto, que permitirá generar un cruce en desnivel entre el tránsito urbano y el que circula hacia y desde Cipolletti, con el objetivo de mejorar la circulación y reducir los tiempos de viaje.

Durante los primeros 60 días de trabajo las tareas se concentrarán en la colectora con sentido hacia Cipolletti, en el sector cercano a la estación de servicio ubicada antes del puente carretero. Para garantizar la continuidad del tránsito, se habilitarán desvíos provisorios por calles alternativas.

Desde el municipio señalaron que el esquema de obra fue diseñado para mantener siempre la circulación vehicular, aunque recomendaron a los conductores transitar con precaución y a baja velocidad por la presencia de maquinaria y señalización.

La obra tiene un plazo estimado de un año y forma parte del proyecto de la Gran Avenida, un plan de infraestructura que busca modernizar uno de los principales corredores viales de la ciudad.

Actualmente se estima que más de 150 mil vehículos ingresan y salen diariamente de Neuquén, lo que convierte a este sector en un punto clave para mejorar la conectividad y la seguridad vial.