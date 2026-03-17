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El Concejo debate medidas para reducir la velocidad en calles

LA CIUDAD
Redacción
Author: Redacción
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El Concejo Deliberante de Neuquén avanzó en el análisis de proyectos vinculados a la instalación de reductores de velocidad en distintos puntos de la ciudad, en el marco de una reunión de la comisión de Servicios Públicos.

Las iniciativas, presentadas por distintos bloques, apuntan a moderar la circulación vehicular en zonas donde se registran reclamos vecinales, principalmente por exceso de velocidad.

El eje del debate pasa por identificar sectores críticos para la seguridad vial, donde la colocación de reductores podría reducir riesgos para peatones y conductores.

Los proyectos continuarán en tratamiento dentro de la comisión antes de ser definidos en el recinto.

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