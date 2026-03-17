Acceso norte: así será el nuevo esquema de tránsito

Neuquén iniciará una obra clave en el Acceso Norte que modificará la forma de ingresar y salir de la ciudad. El proyecto contempla la construcción de un puente elevado sobre calle Salta, que reorganizará la circulación en la zona.

Una vez finalizada la intervención, el ingreso a la capital se realizará de manera elevada desde Avenida Alfonsín, con conexión directa hacia calle Jujuy y Diagonal 9 de Julio.

En tanto, quienes salgan hacia el norte deberán hacerlo por calle Salta, que quedará exclusivamente como vía de egreso. El objetivo es eliminar cruces a nivel y mejorar la fluidez del tránsito.

Durante el año que demandará la obra, se habilitarán desvíos asfaltados para garantizar la circulación. El ingreso será por Jujuy, con dos carriles, mientras que la salida se canalizará por Salta hacia Diagonal 9 de Julio.