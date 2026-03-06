Los nuevos colectivos suman sistema sonoro para anunciar paradas

El subsecretario de Transporte, Mauro Espinosa, informó que las nuevas unidades incorporadas al sistema de transporte público suman tecnología destinada a mejorar la accesibilidad y la experiencia de viaje de los usuarios.

Según explicó, los colectivos cuentan con cámaras de seguridad, sistema de GPS, climatización frío-calor y condiciones adaptadas de accesibilidad. A esto se agrega una herramienta tecnológica denominada Screenbox, que introduce un sistema de anuncios sonoros durante el recorrido.

El sistema utiliza el GPS de la unidad para identificar los puntos del trayecto y emitir avisos automáticos sobre los principales hitos de la ciudad y las intersecciones de calles por donde circula el colectivo.

Espinosa detalló que esta función está especialmente pensada para personas con baja visión o ceguera, ya que permite reconocer con anticipación las paradas y ubicaciones del recorrido.

“Cuando el colectivo esté llegando, por ejemplo, a la intersección de San Martín y Avenida, el sistema sonoro lo anunciará claramente”, explicó el funcionario.

De acuerdo con lo señalado, la incorporación de esta tecnología busca mejorar la accesibilidad del transporte público y facilitar su uso para todos los pasajeros.