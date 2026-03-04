Nueva suba de tarifas para taxis y remises

Se oficializó la actualización de tarifas para los servicios de taxis y remises en la ciudad de Neuquén, a través del Decreto Nº 0151-26, en el marco de las ordenanzas que regulan el transporte público de personas. La medida fue refrendada por la Secretaría de Movilidad y Servicios al Ciudadano y entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial Municipal.

Para el servicio de taxis, las tarifas quedaron establecidas de la siguiente manera:

Tarifa diurna:

Bajada de bandera: $1.989

Cada 100 metros: $198

Cada 30 segundos de espera: $198

Tarifa nocturna:

Bajada de bandera: $2.287

Cada 100 metros: $228

Cada 30 segundos de espera: $228

En cuanto a los remises, los valores fijados son:

Tarifa diurna:

Bajada de bandera: $2.287

Cada 100 metros: $228

Cada 30 segundos de espera: $228

Tarifa nocturna:

Bajada de bandera: $2.630

Cada 100 metros: $263

Cada 30 segundos de espera: $263

La actualización forma parte del esquema de revisión tarifaria periódica previsto en las ordenanzas, con el objetivo de mantener la sostenibilidad económica del sistema de transporte público de la capital neuquina.