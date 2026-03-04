Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
miércoles, marzo 4, 2026
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

Avance de obra en la Gran Avenida modifica estacionamiento

LA CIUDAD
Redacción
Author: Redacción
1 min.lectura

 La transformación de la Gran Avenida sigue avanzando en Neuquén, en el marco de una intervención urbana que modificará la circulación y la organización de la ciudad.

En paralelo, la Municipalidad amplió de una a dos horas el límite de estacionamiento medido en el cuadrante lindero a la obra, con el objetivo de mejorar la rotación de vehículos y acompañar la actividad comercial y la dinámica cotidiana de vecinos y frentistas. El subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, Francisco Baggio, precisó que el nuevo esquema rige entre Alcorta y Perito Moreno al norte; Chile y Montevideo al sur; Leguizamón al oeste y Tierra del Fuego al este.

La medida se tomó tras reuniones con vecinos y la evaluación del funcionamiento del límite inicial. Además, se reinstauró el abono frentista, destinado a quienes acrediten domicilio en la zona, lo que permitirá estacionar bajo el régimen vigente. La empresa concesionaria controlará el tiempo máximo, mientras que la grúa municipal actuará únicamente de manera ordenatoria, sin costo de acarreo, estadía o multa de tránsito.

El proyecto de la Gran Avenida contempla cinco carriles por mano, bicisendas en ambas direcciones, veredones amplios y un corredor verde central equivalente a 26 espacios verdes. También se construye un sistema pluvial de gran escala que modificará la matriz de escurrimiento hacia el río Neuquén. La obra se ejecuta en tres turnos y los tramos finalizados se habilitarán progresivamente.

Actualmente, el tramo entre Chubut y Gatica se encuentra prácticamente a nivel rasante, tras un importante movimiento de suelo que, según Baggio, “empieza a dar sus frutos”. Las medidas de estacionamiento y circulación tienen carácter temporal y buscan sostener el orden mientras avanza la obra, que integrará definitivamente el alto y el bajo de la ciudad y potenciará la actividad económica en uno de sus corredores principales.

Previous article
Gaido posiciona a Neuquén en ciudades inteligentes
Next article
Nueva suba de tarifas para taxis y remises
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

Nueva suba de tarifas para taxis y remises

LA CIUDAD 0
Se oficializó la actualización de tarifas para los servicios...

Tribunal confirma absolución de los acusados en el caso Uriarte

JUDICIALES 0
El Tribunal de Impugnación de Río Negro confirmó la...

Senillosa inicia construcción de su primer polideportivo

DEPORTES 0
El intendente Lucas Páez mantuvo un encuentro con la...

Más leídos

Nueva suba de tarifas para taxis y remises

LA CIUDAD 0
Se oficializó la actualización de tarifas para los servicios...

Tribunal confirma absolución de los acusados en el caso Uriarte

JUDICIALES 0
El Tribunal de Impugnación de Río Negro confirmó la...

Senillosa inicia construcción de su primer polideportivo

DEPORTES 0
El intendente Lucas Páez mantuvo un encuentro con la...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.