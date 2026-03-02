Gaido posiciona a Neuquén en ciudades inteligentes

El intendente Mariano Gaido anunció que la ciudad de Neuquén profundizará su proyección internacional con una agenda que combina turismo, movilidad sustentable y desarrollo tecnológico. En ese contexto, confirmó que desde el 16 de este mes viajará a China y Japón para participar de una cumbre global de alcaldes centrada en el futuro de las ciudades inteligentes.

El jefe comunal realizó el anuncio en la previa de la apertura de sesiones y sostuvo que el objetivo es consolidar a la capital neuquina como polo regional de espectáculos, innovación y turismo. La agenda incluye reuniones con autoridades y representantes de gobiernos locales para generar vínculos institucionales y explorar nuevas oportunidades de inversión.

Uno de los proyectos centrales es la incorporación de buses 100 por ciento eléctricos, que funcionarán en los paseos costeros, la avenida Argentina y el sector de Parque Norte. Las unidades tendrán capacidad para 26 pasajeros y apuntan a mejorar la experiencia turística y reducir el impacto ambiental.

A esa iniciativa se suma el teleférico, pensado como atractivo turístico de escala internacional y alternativa de transporte sustentable dentro de la ciudad.

El desarrollo de la Isla 132 es otro de los ejes del plan urbano. El área, ubicada junto al centro de convenciones Domuyo, se consolida como espacio para actividades culturales, deportivas y recreativas. En ese sector se proyecta Neuquén-Arenas, un emprendimiento destinado a convertir a la ciudad en sede permanente de grandes eventos.

Gaido explicó que el modelo de crecimiento se apoya en la asociación público privada y adelantó que enviará una ordenanza clave para habilitar nuevas inversiones. Según indicó, la iniciativa busca generar empleo, dinamizar la economía local y fortalecer el perfil turístico.

Además, confirmó que en septiembre Neuquén será sede de un encuentro tecnológico con la participación de capitales provinciales y empresas líderes del sector.