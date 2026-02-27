Newsletter
viernes, febrero 27, 2026
El municipio deposita hoy los sueldos de febrero

LA CIUDAD
La Municipalidad de Neuquén confirmó que este viernes realizará el depósito de los haberes de febrero para la totalidad de los trabajadores municipales, cumpliendo con el cronograma salarial habitual.

El secretario de Finanzas, Recursos y Protección Ciudadana, Fernando Schpoliansky, remarcó que el pago se efectúa con recursos propios y sin asistencia financiera, lo que garantiza la previsibilidad en las cuentas públicas.

Desde el Ejecutivo local señalaron que el cumplimiento en tiempo y forma de los salarios impacta en la actividad económica y el movimiento comercial de la ciudad, al sostener el nivel de consumo.

La avenida Mosconi tendrá semáforos con inteligencia artificial
