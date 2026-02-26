La avenida Mosconi tendrá semáforos con inteligencia artificial

El subsecretario de Medioambiente y Protección Ciudadana, Francisco Baggio, confirmó la incorporación de semáforos inteligentes sobre la avenida Mosconi, una de las arterias más transitadas de la capital neuquina. El sistema permitirá optimizar la circulación en tiempo real, mejorar la seguridad vial y reducir el impacto ambiental.

La histórica traza dará así un paso hacia la modernización con la instalación de dispositivos equipados con inteligencia artificial, una tecnología que transforma la administración del tránsito vehicular y peatonal. Según explicó el funcionario, el objetivo central es lograr mayor fluidez en la circulación y disminuir los riesgos en un corredor clave.

A más de 150 años de los primeros semáforos instalados en Londres en 1868, el funcionamiento de estos equipos se mantuvo prácticamente sin cambios. La incorporación de sistemas inteligentes marca ahora un punto de inflexión, ya que los nuevos dispositivos no operan con tiempos fijos, sino que se adaptan a las condiciones del tránsito.

El sistema utiliza sensores y cámaras que detectan la cantidad de vehículos, la velocidad de circulación e incluso las condiciones climáticas. Esa información es procesada en tiempo real por la inteligencia artificial, que ajusta automáticamente los ciclos de luz verde y roja.

Además, la conectividad IoT permitirá la integración con otros sistemas urbanos, como las cámaras de monitoreo y las redes de transporte público, generando una gestión más eficiente de la movilidad.

Entre las principales ventajas se destacan la reducción de los tiempos de espera, la disminución de congestionamientos, la detección de situaciones de riesgo, como peatones que cruzan fuera de la senda o excesos de velocidad, y la baja en las emisiones contaminantes al reducir el tiempo de los vehículos detenidos. A esto se suma la utilización de tecnología LED, que mejora la eficiencia energética.

El sistema funcionará de manera permanente, recopilando datos y aprendiendo del comportamiento del tránsito. De esta forma podrá, por ejemplo, extender la luz verde en avenidas congestionadas o priorizar el cruce peatonal en horarios de mayor circulación.

Con esta implementación, la ciudad avanza hacia un modelo de movilidad más inteligente, segura y sustentable.