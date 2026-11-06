Un gesto histórico: Fito Páez logró la donación de más de 1.100 libros para la Biblioteca Popular de Moquehue

El reconocido músico rosarino condicionó su participación en la apertura de la Feria del Libro a una masiva colecta solidaria. El destino elegido fue la Biblioteca Popular de Moquehue, una pequeña institución cordillerana que gracias a esta iniciativa sumará un promedio de dos ejemplares por cada habitante de la localidad.

En un pintoresco pueblo cordillerano del departamento Aluminé, habitado por apenas 560 residentes estables, los libros tienen un valor que trasciende ampliamente sus páginas. Esta semana, la Biblioteca Popular de Moquehue se convirtió en la protagonista de un evento cultural sin precedentes tras recibir una histórica donación de más de 1.100 ejemplares nuevos impulsada directamente por el músico Fito Páez.

La historia comenzó varios meses atrás, cuando el artista rosarino puso una noble condición para participar en la apertura de la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires (FILBA): organizar una masiva colecta literaria destinada a una biblioteca popular del interior. La Fundación El Libro tomó el guante y coordinó el esfuerzo junto a 30 importantes sellos editoriales —entre ellos Planeta, Penguin Random House, Siglo XXI, Colihue y De la Flor—, logrando superar la meta inicial en menos de dos meses.

Un impacto transformador para la comunidad

Para garantizar que el material fuera de verdadera utilidad, la selección de los títulos no fue al azar. El cargamento literario se curó bajo la orientación de Luján Álvarez, docente, voluntaria y principal responsable de la institución, quien detalló las características demográficas de la comunidad lectora local: unos 60 alumnos de nivel primario, 35 de secundaria y cerca de 150 jóvenes de entre 20 y 35 años.

“Estoy muy feliz de que haya un ámbito lleno de libros y con gente deseosa de leerlos”, expresó Fito Páez al enterarse de la llegada del material a la localidad, ubicada a unos 300 kilómetros de la capital neuquina y que suele sufrir el aislamiento territorial durante las intensas nevadas del invierno.

El arribo de este gigantesco acervo marca, además, un renacer para el espacio. Tiempo atrás, la biblioteca estuvo a punto de cerrar definitivamente sus puertas debido al deterioro edilicio, pero logró mantenerse en pie gracias al trabajo incansable de un grupo de vecinos. “Estamos en un lugar un poco alejado de la ciudad y es necesario que nuestros niños conozcan el mundo y las realidades a través de la lectura. Por eso es enormemente maravilloso lo que han hecho con nuestra biblioteca”, remarcó Luján Álvarez, celebrando un hito que cambiará el acceso a la cultura de cientos de familias cordilleranas.