Operativo preventivo: preparan siete centros de evacuación en Neuquén ante posibles contingencias climáticas

Frente a los pronósticos de fuertes precipitaciones para los próximos meses, el gobierno provincial diseñó un plan de contingencia territorial. La instalación de siete centros de evacuación en Neuquén busca garantizar refugio, alimentos e insumos básicos para asistir a las familias y a sus animales ante eventuales aislamientos.

Con el objetivo de anticiparse a las severas inclemencias del tiempo que suelen golpear a la región, la provincia de Neuquén puso en marcha un amplio operativo preventivo frente a las tormentas pronosticadas para los próximos meses. El esquema central de este plan radica en la organización de siete grandes centros de evacuación y acopio estratégico distribuidos a lo largo de todo el mapa provincial.

La logística territorial abarcará las localidades de Rincón de los Sauces, Cutral Co, Zapala, Chos Malal y Piedra del Águila. A su vez, se están definiendo los puntos de asistencia para la región sur y la zona Confluencia, donde se analiza habilitar más de un espacio debido a la complejidad demográfica que presentan sectores como Centenario y Vista Alegre. Apoyados en el plan de regionalización, cada municipio deberá establecer sus propios puntos seguros para resguardar a los vecinos ante eventuales crecidas.

Un mapa digital de riesgo y resguardo para animales

Para optimizar los tiempos de rescate, el Comité de Emergencia desarrolló un mapa digital, que estará abierto a la comunidad, para georreferenciar los cauces de los ríos, los puntos de alerta y las áreas potencialmente inundables. Una de las grandes innovaciones de esta herramienta es que permite localizar rápidamente a las personas con discapacidad o enfermedades crónicas que requieran una asistencia estatal prioritaria.

Además, el operativo contempla una mirada empática e integral al incluir la evacuación conjunta de las familias con sus animales. Los centros estarán equipados con caniles y alimentos para mascotas, mientras que también se dispondrán espacios de acopio de forraje para salvaguardar a los animales de producción. Para llevar a cabo estas tareas, la Provincia avanzará con la adquisición de embarcaciones, trajes de rescate y equipamiento especializado.

Reservas estratégicas ante posibles aislamientos

La principal hipótesis de trabajo del gobierno contempla que distintas zonas puedan quedar aisladas durante varios días. Por ello, los centros de acopio funcionarán como grandes reservas extraordinarias de agua potable, alimentos, artículos de higiene personal y materiales de construcción aislantes.

El resguardo del agua potable es la prioridad absoluta del plan, ya que la crecida de las napas y las inundaciones elevan drásticamente el riesgo de contaminación con los sistemas cloacales. Finalmente, el operativo prevé un refuerzo preventivo en los depósitos de insumos médicos de Salud y recursos técnicos del EPEN, trabajando de manera coordinada con las cuadrillas de Vialidad y Recursos Hídricos para mantener el despeje de las rutas y reparar los daños estructurales que puedan dejar las lluvias.