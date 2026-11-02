La verdad detrás de las ofertas: los descuentos reales en el CyberMonday no llegaron al 9%

Un masivo relevamiento sobre más de 400 mil productos dejó al descubierto la enorme brecha entre las promociones exhibidas y las verdaderas rebajas. Conocé dónde encontrar los descuentos reales en el CyberMonday y qué rubros terminaron saliendo más caros.

El arranque de una nueva edición del CyberMonday trajo consigo la habitual catarata de publicidades y carteles de megaofertas, pero los números finos cuentan una historia diferente. Un exhaustivo informe elaborado por la consultora Turbodato reveló una marcada diferencia entre los porcentajes promocionados por las marcas y las rebajas genuinas que percibe el bolsillo del consumidor frente a los precios de octubre.

Tras analizar más de 423.000 artículos en 47 tiendas online del país, el estudio determinó que el descuento real promedio apenas alcanzó el 8,8%, quedando muy por debajo del 25,9% que anunciaban las llamativas etiquetas de los sitios web. De hecho, el comportamiento de los precios demostró que dos de cada tres productos mantuvieron su valor intacto, y solo uno de cada cinco registró una baja auténtica.

¿Dónde buscar las verdaderas oportunidades?

El informe segmentó los canales de venta y descubrió que no todos los comercios aplicaron las mismas políticas comerciales. Los ganadores en transparencia fueron los supermercados: lideraron el ranking con una rebaja real del 15,3% (aunque anunciaban un 31,7%), logrando que gran parte de su catálogo bajara al menos un 5% respecto al mes pasado.

El segundo mejor canal para buscar ofertas genuinas fueron las tiendas oficiales dentro de Mercado Libre, que promediaron un descuento real del 9,6%. La contracara se vio en los sitios de retail independientes y vendedores terceros de los marketplaces, donde las bajas reales apenas oscilaron entre el 3,4% y el 0,9%, a pesar de exhibir los mismos carteles de rebajas que las grandes firmas.

Los rubros que bajaron y los que encarecieron

A la hora de analizar las categorías, las zapatillas encabezaron los descuentos efectivos con una baja promedio del 4,5%. Le siguieron los colchones y sommiers con un 3,4% real (pese a que las etiquetas prometían un irreal 35,5%). En el rubro tecnológico, las consolas retrocedieron un 2,1%, mientras que celulares y heladeras apenas bajaron en torno al 1%.

El dato que encendió las alertas de los consumidores fue el de los aumentos encubiertos: rubros muy buscados como las notebooks y los sistemas de calefacción terminaron operando, en promedio, un 2% más caros que durante el mes de octubre.

El evento oficial, impulsado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), continuará activo hasta las 23:59 de este miércoles 4 de noviembre. La principal recomendación para los usuarios sigue siendo contrastar los valores actuales con el historial de precios para evitar caer en falsas promociones.