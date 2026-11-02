Plan de pavimentación: el municipio completará el 100% del asfalto en Valentina Sur Urbana

La Municipalidad de Neuquén invierte más de 5.000 millones de pesos de fondos propios para finalizar las últimas 70 cuadras del barrio. Con estos trabajos, que incluyen pluviales y servicios subterráneos, se alcanzará la cobertura total de asfalto en Valentina Sur Urbana.

La Municipalidad de Neuquén se encuentra a un paso de concretar un hito histórico en materia de infraestructura barrial. La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, y el secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, supervisaron los avances de las últimas etapas del plan de pavimentación en Valentina Sur Urbana, un proyecto estratégico que permitirá alcanzar el 100% de las calles asfaltadas en todo el sector.

Los trabajos actuales comprenden la intervención de 70 nuevas cuadras distribuidas en dos frentes clave: el cuadrante correspondiente a la Urbanización Bosch y el tramo que se extiende desde la calle Puerto Deseado hasta el arroyo Durán. El subsecretario de Planificación y Elaboración de Proyectos, Pablo Vega, precisó que la obra demanda una inversión superior a los 5.000 millones de pesos, financiados íntegramente con recursos municipales gracias al orden de las cuentas locales. Además, destacó que el proyecto es ejecutado por una empresa de la región con mano de obra neuquina, contemplando no solo la cinta asfáltica, sino también el desarrollo de servicios esenciales y desagües pluviales.

Esta etapa final viene a coronar un extenso trabajo estructural en el que ya se habían pavimentado más de 350 cuadras en la zona. Si bien el plazo total de ejecución estipulado por contrato es de 270 días, desde el Ejecutivo municipal aclararon que las arterias no permanecerán cerradas hasta el final de la obra, sino que se irán habilitando progresivamente al tránsito a medida que las máquinas completen los trabajos en cada tramo.