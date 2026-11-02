Oportunidad laboral: habilitan el Portal de Empleo del Parque Industrial para cubrir 25.000 puestos

La Municipalidad abrió formalmente la plataforma digital para que los vecinos se postulen a las inminentes vacantes del nuevo polo productivo. Conocé cómo funciona el Portal de Empleo del Parque Industrial, el esquema de capacitaciones y el acuerdo estratégico con las empresas.

La Municipalidad de Neuquén dio un paso clave para la generación de trabajo genuino en la región al habilitar oficialmente el Portal de Empleo del Parque Industrial. Esta herramienta digital será el puente directo para cubrir los 25.000 puestos laborales que el sector privado generará en el nuevo predio de 2.000 hectáreas. Desde el Ejecutivo local enfatizaron una regla innegociable: el 100% del personal que contraten las compañías que se radiquen en el sector deberá provenir de esta plataforma municipal.

La jefa de Gabinete, María Pasqualini, detalló que el proceso de postulación es ágil y sencillo. Quienes ya posean su currículum cargado en la base de datos del municipio no necesitan volver a ingresar su información; simplemente deben ingresar a su perfil y seleccionar la opción “Parque Industrial”. Por su parte, aquellas personas que ingresen por primera vez deberán registrarse, completar sus datos personales y antecedentes laborales, y luego tildar la opción correspondiente al nuevo polo productivo.

Capacitaciones a medida y perfiles en dos etapas

El mecanismo municipal no se limita a ser una simple bolsa de trabajo, sino que funcionará bajo un esquema de intermediación activa. A partir de una serie de reuniones con las firmas privadas, el municipio relevará los perfiles exactos que necesita la industria y, desde el 1 de marzo, pondrá en marcha un intenso programa de capacitaciones para que los postulantes estén calificados antes de la contratación.

La demanda de mano de obra estará claramente dividida según el avance de los proyectos. Durante la primera fase, enfocada en la instalación y radicación de las empresas en los lotes, la búsqueda priorizará a trabajadores del rubro de la construcción. Una vez que las plantas estén finalizadas y listas para operar, el requerimiento se trasladará a perfiles técnicos específicos, personal administrativo y equipos de maestranza.

El nodo logístico que transformará a Vaca Muerta

La consolidación del Parque Industrial Capital proyecta convertir a Neuquén en el nodo logístico más importante del país, brindando soporte directo a la actividad hidrocarburífera de Vaca Muerta y a otras ramas productivas de la ciudad. Hasta el momento, el proyecto ya cuenta con 606 firmas inscriptas, cifra que seguirá en aumento con las nuevas aperturas de registros.

El éxito de esta convocatoria empresarial se apoya en un agresivo régimen de promoción económica impulsado por la gestión municipal. Las compañías que decidan radicarse en el predio gozarán de 10 años con cero tasas de impuestos, un beneficio extraordinario que está atado, como contrapartida fundamental, a la generación y sostenimiento de los puestos de trabajo privados para los vecinos de Neuquén.