Tras festejar el Superclásico, Boca no descansa y va por el título ante Defensa y Justicia

Lejos de relajarse tras la victoria frente a River, el equipo de Rodolfo Arruabarrena retomó los entrenamientos en Ezeiza. El Xeneize prepara el duelo clave frente al Halcón de Varela en La Bombonera, donde un triunfo le aseguraría el campeonato local en la antesala de un mes histórico.

La euforia por haberse quedado con el Superclásico ya es parte del pasado en el predio de Ezeiza. Sin tiempo para festejos desmedidos, el plantel profesional de Boca Juniors retomó este lunes los entrenamientos bajo las órdenes de Rodolfo Arruabarrena, con la brújula apuntando directamente a su próximo gran objetivo: coronarse en el torneo doméstico.

El Xeneize, que es el único equipo del país que se mantiene con vida en cuatro frentes simultáneos, se prepara para recibir a Defensa y Justicia en La Bombonera por la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura (con día y horario a confirmar por la Liga Profesional). De conseguir una victoria frente al conjunto de Florencio Varela, el club de la Ribera se consagrará Campeón de Liga y se asegurará el primer lugar en la Tabla Anual, salvo que Argentinos Juniors logre una utópica remontada de más de 10 goles de diferencia.

“El margen de error a partir de ahora es cero”

A pesar de la inmejorable posición del equipo, en el cuerpo técnico reina la mesura. Durante la conferencia de prensa posterior al triunfo contra River, Arruabarrena bajó un mensaje claro hacia adentro del vestuario para mantener los pies sobre la tierra.

“Hicimos un partido muy inteligente y logramos un triunfo clave para el grupo y para la gente, pero hay que mantener la calma porque todavía no hemos ganado nada. El verdadero objetivo es coronar el trabajo de todo el año con títulos”, remarcó el entrenador. Por este motivo, la intención del “Vasco” es no realizar una rotación drástica en el once inicial para el próximo partido y asegurar los tres puntos con sus mejores hombres.

Un raid de finales para hacer historia

El cruce por el torneo local marcará el punto de partida de un mes y medio vertiginoso para Boca. Una vez finalizado el compromiso ante Defensa y Justicia, el plantel armará las valijas para disputar la semifinal de la Copa Argentina el sábado 14 de noviembre frente a Banfield, en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

Apenas una semana después, llegará la gran cita internacional: el sábado 21 de noviembre chocará ante el Atlético Mineiro de Brasil en Barranquilla, Colombia, por la gran final de la Copa Sudamericana. La maratónica agenda se completará entre fines de noviembre y diciembre con los playoffs del torneo local y una hipotética final por el Trofeo de Campeones ante Belgrano de Córdoba, abriendo la puerta a un cierre de año histórico con la posibilidad de sumar hasta cinco estrellas.