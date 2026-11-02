Borrón y cuenta nueva: Colapinto busca revancha en el GP de Brasil tras la insólita sanción en México

Tras un polémico cierre en el trazado azteca que lo dejó con las manos vacías, el piloto argentino del equipo Alpine cambia el chip y pone la mira en San Pablo. Conocé el historial y las expectativas de Colapinto en el GP de Brasil para volver a sumar en la Fórmula 1.

La máxima categoría del automovilismo mundial no da respiro y exige dar vuelta la página rápidamente. El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) tendrá revancha este mismo fin de semana en el mítico circuito de Interlagos, luego de sufrir un durísimo revés reglamentario que lo privó de sumar puntos valiosos en el reciente Gran Premio de México.

En suelo azteca, el pilarense había redondeado una carrera que rozaba la perfección. Tras largar desde la undécima colocación, logró cruzar la bandera a cuadros en un meritorio octavo lugar. La alegría parecía multiplicarse cuando se confirmó una sanción contra el australiano Oscar Piastri (McLaren), lo que le permitía al argentino avanzar al séptimo puesto y embolsar seis unidades para el campeonato.

El castigo que arruinó el domingo

Sin embargo, la celebración se apagó en los escritorios de la FIA. En el cierre de la competencia, Colapinto recibió una penalización de 10 segundos por no respetar las indicaciones de una bandera amarilla, una infracción que lo hizo desplomarse directamente hasta el decimoquinto lugar del clasificador. La amargura fue completa para la escudería Alpine, ya que su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, sufrió exactamente la misma sanción y también perdió los puntos correspondientes a su novena posición.

Este traspié prolongó la sequía del argentino, quien acaba de registrar su quinta fecha consecutiva sin poder sumar unidades en el campeonato mundial.

Interlagos: el circuito favorito y una cuota pendiente

La gran oportunidad para cortar la mala racha llegará en San Pablo. Colapinto aseveró en varias oportunidades que el Gran Premio de Brasil es su trazado favorito del calendario, aunque los antecedentes marcan que hasta ahora le ha sido esquivo.

Su historial en Interlagos es accidentado: en la edición de 2024 finalizó duodécimo en la carrera sprint pero sufrió un fuerte choque bajo la lluvia durante la prueba principal. Un año más tarde, en 2025, el escenario fue similar, con un accidente en el sprint y un magro decimoquinto lugar en la jornada del domingo. Ahora, a bordo de un Alpine que le ha permitido afianzarse en la grilla durante este 2026, el argentino buscará espantar los fantasmas y regalarle una alegría a los miles de fanáticos sudamericanos que cruzarán la frontera para alentarlo.