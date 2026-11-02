Megaobra de conectividad: cómo es el plan para transformar los accesos viales a Neuquén capital

Con una inyección de 175 millones de dólares, el gobierno provincial, el municipio y el sector privado pusieron en marcha el Plan Maestro de Accesos Metropolitanos. Conocé el detalle de las obras estratégicas que buscan descongestionar el tránsito y modernizar los accesos viales a Neuquén capital.

El explosivo crecimiento demográfico y productivo de la región Confluencia exige respuestas de infraestructura a gran escala. Para hacer frente a los congestionamientos de tránsito, el gobierno provincial y la Municipalidad de Neuquén diagramaron el Plan Maestro de Accesos Metropolitanos, un ambicioso paquete de obras que demandará una inversión total de 175 millones de dólares y que cuenta con el aporte estratégico de operadoras como YPF.

La iniciativa busca destrabar cuellos de botella históricos en el flujo vehicular. Para acelerar los tiempos de ejecución, la Provincia tomó una decisión política clave: asumió el mantenimiento y la transformación de varios tramos de rutas que antes se encontraban bajo jurisdicción de Vialidad Nacional, lo que permitió agilizar los procesos licitatorios. “Esta es una muestra de que cuando trabajamos juntos, Provincia, municipio y las empresas, podemos transformar los recursos en infraestructura que mejora la vida de los neuquinos”, remarcó el gobernador Rolando Figueroa al referirse a la articulación del plan.

Autovía Norte y Tercer Puente: el corazón de la obra

Una de las intervenciones más urgentes y de mayor impacto estructural será la duplicación de calzada a lo largo de 6,5 kilómetros sobre la Autovía Norte, abarcando el tramo crítico que va desde el Tercer Puente hasta la rotonda de la calle Casimiro Gómez. Esta obra incrementará drásticamente la capacidad de uno de los ingresos más transitados de la capital.

En simultáneo, el proyecto contempla saldar una de las grandes deudas de la obra pública en la región: la finalización del nodo vial Cañadón de las Cabras. En ese sector clave se construirán los famosos “rulos” pendientes de ejecución, una estructura fundamental para completar las conexiones viales de forma segura.

Cruces a distinto nivel y conexión fluida con la Meseta

El megaproyecto también prevé soluciones definitivas para las intersecciones más conflictivas de la Autovía Norte. Para ello, se construirán pasos a distinto nivel a la altura de las avenidas Los Paraísos y Casimiro Gómez, y en el cruce con la Ruta Provincial 67, un corredor directo hacia Vaca Muerta cuya propia duplicación de calzada ya se encuentra en marcha.

Todo este entramado logístico se complementará con la mejora del enlace entre la Ruta Provincial 67 y la Ruta Nacional 22. A nivel urbano, los nuevos accesos se potenciarán con la apertura y pavimentación de las avenidas Los Paraísos y Eslovenia, arterias vitales que permitirán vincular rápidamente la zona alta de la Meseta con el centro neurálgico de la ciudad.