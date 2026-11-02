De cara al verano: más de 450 profesionales superaron la exigente reválida de guardavidas en Neuquén

A pesar del frío y el viento, el municipio evaluó en las aguas del río Limay a los rescatistas que custodiarán las costas de la ciudad. Conocé cómo fue la reválida de guardavidas en Neuquén y con qué equipamiento contará el gran operativo de seguridad balnearia para esta temporada.

Con la temporada de verano cada vez más cerca, la Municipalidad de Neuquén dio un paso fundamental para garantizar la tranquilidad de los vecinos y turistas que visiten las costas de la capital. Durante la jornada de ayer, se llevó a cabo la tradicional prueba de reválida anual, donde 460 profesionales pusieron a prueba su destreza técnica y resistencia física en las gélidas aguas del río Limay, a la altura del balneario Valentina Brun de Duclot.

El clima no dio tregua, marcando un escenario de bajas temperaturas y ráfagas de viento intenso que elevaron la complejidad del examen. Sin embargo, el nivel demostrado fue sobresaliente: del total de inscriptos, solo un aspirante no logró superar la prueba, mientras que aquellos que presentaron certificados médicos tendrán la oportunidad de rendir en una fecha complementaria.

El subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, Francisco Baggio, destacó el carácter público y transparente de esta instancia de evaluación, remarcando que el alto nivel de exigencia es lo que garantiza la contratación de los mejores profesionales. De hecho, el prestigio de esta prueba atrae a guardavidas de localidades vecinas, cuyas jurisdicciones reconocen la validez del certificado neuquino.

Tres etapas de extrema exigencia técnica

La prueba para habilitar a los rescatistas no deja margen para el error y consta de tres instancias eliminatorias. En primer lugar, los participantes deben superar una exigente prueba de natación en descenso de aproximadamente 600 metros. Inmediatamente después, se realiza un simulacro de salvamento acuático y la jornada concluye con un riguroso examen de Reanimación Cardiopulmonar (RCP).

Para garantizar la máxima seriedad en los resultados, todo el proceso de evaluación y cronometraje contó con la activa participación de la Cruz Roja Argentina, la Escuela de Guardavidas de Neuquén y la Asociación de Guardavidas local.

El operativo que blindará las costas

Con los planteles ya definidos tras la reválida, el municipio confirmó que destinará un cuerpo de 163 guardavidas para custodiar las zonas habilitadas durante la inminente temporada estival. Este equipo humano estará fuertemente respaldado por un despliegue logístico de primer nivel que incluye motos de agua, embarcaciones semirrígidas y cuatriciclos para patrullar la costa.

Toda esta organización se vio agilizada gracias al moderno sistema de inscripción online “Muni Express”, una plataforma implementada hace dos años que permitió despapelizar el trámite burocrático y optimizar los tiempos administrativos para que el foco esté puesto exclusivamente en la seguridad y prevención en los balnearios.