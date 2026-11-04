Avanza la conectividad regional: licitan las primeras obras para el Tren Patagónico del Valle

El gobierno rionegrino dio un paso clave para reactivar y mejorar el servicio ferroviario interurbano. Se acondicionarán andenes en cinco localidades del Alto Valle y se construirá una nueva parada estratégica para los estudiantes universitarios. Conocé el detalle de las obras del Tren Patagónico del Valle.

El ansiado proyecto para agilizar la conectividad ferroviaria metropolitana comenzó a tomar forma definitiva. El gobierno de la provincia de Río Negro oficializó el llamado a licitación para ejecutar las primeras obras de infraestructura correspondientes al Tren Patagónico del Valle, un servicio que resulta vital para descomprimir las rutas de la región.

El plan de trabajos contempla la construcción integral y el reacondicionamiento de los espacios destinados al ascenso, descenso y espera de pasajeros. En esta etapa inicial, las intervenciones de infraestructura se desplegarán de manera simultánea en cinco puntos neurálgicos del corredor del Alto Valle: Cipolletti, Fernández Oro, Allen, J.J. Gómez y la ciudad de General Roca.

Una parada estratégica para los estudiantes

Dentro del diagrama de las nuevas obras, uno de los puntos más celebrados es la incorporación de una estación completamente nueva en las inmediaciones de la Facultad de Medicina de Cipolletti.

Esta plataforma es un viejo reclamo de la comunidad educativa y facilitará enormemente el traslado diario de cientos de estudiantes universitarios, docentes y no docentes, muchos de los cuales cruzan desde Neuquén capital o viajan desde localidades aledañas para asistir a clases.

Una alternativa de transporte moderna y segura

El gobernador de la vecina provincia, Alberto Weretilneck, fue el encargado de realizar el anuncio y destacó la necesidad imperiosa de reactivar este medio de locomoción. Según precisó el mandatario, el norte de la iniciativa es consolidar un servicio ferroviario que se destaque por ser moderno, seguro y, sobre todo, puntual.

Con la concreción de estos trabajos, el Tren Patagónico del Valle busca posicionarse como una alternativa de movilidad eficiente, económica y sustentable para los miles de ciudadanos del área metropolitana que deben movilizarse todos los días por motivos laborales, educativos o para recibir asistencia médica.