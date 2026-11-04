Obra histórica: invertirán 90 millones de dólares para llevar el gas de Vaca Muerta a la cordillera

El gobernador Rolando Figueroa confirmó un megaproyecto de infraestructura para construir 118 kilómetros de nuevos ductos. La iniciativa beneficiará a más de 24.500 usuarios y permitirá que el gas de Vaca Muerta en la cordillera reemplace definitivamente al suministro que actualmente proviene desde Chubut.

El gobierno provincial pisa el acelerador para garantizar la soberanía energética en todos los rincones del territorio neuquino. Desde Junín de los Andes, el gobernador Rolando Figueroa anunció una histórica inversión de 90 millones de dólares destinada a garantizar el abastecimiento directo de gas a toda la Región de los Lagos, impactando de lleno en la calidad de vida de los vecinos de San Martín de los Andes, Villa La Angostura y la propia Junín.

El megaproyecto estructural, que sentó en una misma mesa a las empresas Camuzzi, Cammesa, Enargas y Transportadora de Gas del Sur (TGS), contempla la construcción de 118 kilómetros de nuevos gasoductos bajo el sistema de Loop y la adecuación técnica de tres plantas compresoras.

Se estima que los trabajos sobre el terreno comiencen a ejecutarse durante el transcurso de 2027, con un plazo de obra proyectado en 18 meses para completar la provisión total.

De Plaza Huincul al sur: el fin de la dependencia

Históricamente, las localidades del sur cordillerano han recibido su suministro a través del Gasoducto Cordillerano, dependiendo del gas inyectado desde la vecina provincia de Chubut. Con el nuevo trazado que partirá directamente desde Plaza Huincul, Neuquén se anticipa a posibles cuellos de botella en la demanda futura y asegura la provisión ininterrumpida para más de 24.500 usuarios residenciales y comerciales.

“Vamos a abastecer al sur desde Plaza Huincul”, sintetizó Figueroa durante la presentación, remarcando que esta decisión estratégica generará condiciones inmejorables para el desarrollo de nuevas inversiones, emprendimientos turísticos y urbanizaciones en la región.

Una infraestructura que se paga sola

Más allá del beneficio directo para las familias cordilleranas, el mandatario hizo especial hincapié en la ingeniería financiera detrás del proyecto. Al reemplazar el fluido foráneo por producción estrictamente neuquina, los recursos tributarios quedarán dentro de las fronteras de la provincia.

“Si nosotros nos abastecemos de Vaca Muerta, las regalías se van a pagar a la provincia de Neuquén, con lo cual es un repago que tenemos con los años. Este gasoducto se va a terminar pagando solo”, explicó Figueroa sobre el virtuoso retorno económico que percibirá el Estado local.

Por último, el gobernador aprovechó la oportunidad para recordar la reciente implementación de la Tarifa Neuquina, una política de esfuerzos compartidos entre la Provincia y los municipios que busca reducir el costo de la energía eléctrica para los usuarios residenciales del EPEN, ratificando que “la transformación del Neuquén post Vaca Muerta ya comenzó”.