La comisión de Hacienda avaló eliminar tasas municipales

La comisión interna de Hacienda, Presupuestos y Cuentas, presidida por el concejal José Luis Artaza, se reunió por primera vez en el año en el Concejo Deliberante de Neuquén para tratar los temas incluidos en el orden del día, con eje en iniciativas vinculadas al esquema tributario y al análisis presupuestario.

Durante el encuentro obtuvo despacho favorable un proyecto elevado por la Secretaría de Finanzas que propone la eliminación de diversas tasas municipales, una medida que ahora deberá continuar su recorrido legislativo para su tratamiento en el recinto.

Además, tomaron estado parlamentario otras propuestas del mismo organismo. Entre ellas, la eximición del pago de la licencia comercial para los comerciantes ubicados en el sector donde se ejecuta la obra de la Nueva Avenida Mosconi, y la exención de ese tributo durante doce meses en el marco del programa Habilitá Gratis.

Por otra parte, desde el bloque del Movimiento Popular Neuquino se avanzó en un proyecto de Comunicación que solicita al Congreso de la Nación la eliminación del Impuesto a los Combustibles Líquidos, al considerar su impacto en la economía local.

En la reunión también se abordaron iniciativas vinculadas a la Ordenanza N° 15065, junto con el tratamiento del presupuesto económico y financiero del Instituto Municipal de Previsión Social para el presente ejercicio.

El cuerpo analizó además un informe de la Sindicatura Municipal sobre los estados contables de su ejercicio económico y las contrataciones de bienes y servicios. Finalmente, se evaluaron solicitudes presentadas por particulares, que continuarán en estudio en próximas comisiones.