Coordinan accesos a escuelas por cambios en el tránsito

El subsecretario de Protección Civil y Tránsito, Francisco Baggio, mantuvo una reunión en el Consejo Provincial de Educación con autoridades y directivos de la EPET 8 y la Escuela 61 para reforzar las condiciones de seguridad en los accesos a los establecimientos, en el marco de la obra vial que se ejecuta en el sector.

Durante el encuentro se analizaron alternativas para garantizar el ingreso y egreso de la comunidad educativa en los horarios de mayor circulación. Las instituciones, que ocupan toda la manzana, disponen de accesos por calles laterales, lo que permite evitar las colectoras de Perticone y Lastra, donde se concentran los trabajos.

El funcionario también se refirió a un episodio reciente en el que un camión de gran porte ingresó por error a la colectora desde Félix San Martín. El conductor, que no conocía la zona, fue asistido por inspectores de tránsito para realizar las maniobras de salida sin generar inconvenientes mayores.

Baggio indicó que la obra se desarrolla con normalidad, aunque implica modificaciones temporales en la circulación. En ese contexto, recordó que se aplicaron medidas complementarias como la prohibición de estacionar sobre la margen izquierda de las colectoras y nuevas disposiciones para ordenar el tránsito en el área intervenida.