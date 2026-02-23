Cortan tramo clave de Avenida Mosconi

La obra de transformación de la Avenida Mosconi avanza en la ciudad de Neuquén con un esquema de trabajos simultáneos y cortes programados que modifican la circulación en uno de los accesos más utilizados de la capital.

El proyecto prevé la construcción de un corredor vial a nivel con diez carriles, colectoras, renovación de servicios y la incorporación de nuevos espacios verdes, con el objetivo de eliminar la histórica división entre el alto y el bajo, mejorar el drenaje ante lluvias intensas y optimizar la fluidez del tránsito.

Desde este lunes quedó inhabilitado el eje central entre Olascoaga y Don Bosco, junto con los cruces de La Pampa y San Luis, para ejecutar tareas de fresado, demolición y retiro del material existente. En paralelo, continúan habilitadas las colectoras Dr. Teodoro Luis Planas y Juan Julián Lastra, además de los cruces de Olascoaga y Don Bosco. El corte central ahora se extiende desde Chubut hasta Don Bosco, con desvíos señalizados.

El secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, precisó que se realizan remoción de escombros, reciclado de asfalto, acopio de materiales y desmontaje de guardrails, semáforos y torres de iluminación.

En el tramo de 20 cuadras entre Gatica y Linares está previsto el despliegue de entre 35 y 40 máquinas en simultáneo, entre topadoras, retroexcavadoras, fresadoras, grúas y camiones de gran porte.

La intervención se ejecuta por etapas. Actualmente se trabaja en el Sector 4, entre Linares y Gatica, con una extensión de 2,2 kilómetros, bajo la responsabilidad de la UTE integrada por CN Sapag S.A. y R.J. Ingeniería S.A.. El municipio indicó que las tareas de mayor impacto se concentran en horario nocturno para el tránsito pesado y que se mantiene coordinación con frentistas y comerciantes.

Se solicita a quienes circulan por el sector extremar las precauciones y respetar la señalización.