jueves, febrero 19, 2026
Boleto gratuito para estudiantes del Instituto Vaca Muerta

LA CIUDAD
Redacción
1 min.lectura

El intendente Mariano Gaido anunció que los estudiantes del Instituto Vaca Muerta (IVM) accederán al Boleto Estudiantil Gratuito, en el marco de la apertura del nuevo centro de formación que comenzará a funcionar el 16 de marzo en el Polo Científico Tecnológico.

El jefe comunal realizó el anuncio durante una recorrida por el predio junto al gobernador Rolando Figueroa y autoridades de YPF, empresa que impulsa el proyecto educativo orientado a la capacitación para la industria energética.

Gaido explicó que el municipio acompañará el funcionamiento del instituto con logística de transporte y la incorporación de 36 unidades 0 km, y precisó que el beneficio alcanzará a más de 10.000 estudiantes inscriptos, en su mayoría de la ciudad.

Además, destacó que avanzan las obras de adecuación del Polo Tecnológico, con aulas, laboratorios y equipamiento, y confirmó que ya se encuentra en proceso de licitación la tercera nave, destinada a investigación biomédica y desarrollo científico.

Por su parte, Figueroa señaló que el IVM representa un paso clave para la formación de mano de obra calificada y su vínculo con el crecimiento del empleo formal en la provincia.

Previous article
Sin Cole en Neuquén: la UTA adhiere y no habrá servicio durante toda la jornada
