jueves, febrero 19, 2026
Sin Cole en Neuquén: la UTA adhiere y no habrá servicio durante toda la jornada

LA CIUDAD
Redacción
La empresa COLE informó que desde las 00:00 de este jueves comenzó a regir una medida de fuerza nacional impulsada por la Unión Tranviarios Automotor (UTA), lo que impedirá la prestación del servicio de transporte urbano en la ciudad de Neuquén durante todo el día.

Desde la firma explicaron que la suspensión responde a la adhesión gremial a la protesta de alcance nacional y recomendaron a los usuarios organizar con anticipación sus traslados ante la ausencia de unidades en circulación.

El paro afectará de manera directa la movilidad urbana, con impacto en el traslado de trabajadores, estudiantes y usuarios habituales del transporte público, en una jornada en la que no habrá colectivos en las calles de la capital provincial.

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

