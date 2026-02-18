spot_img
miércoles, febrero 18, 2026
Nuevo esquema de estacionamiento en Avenida Mosconi

LA CIUDAD
Redacción
Implementan un sistema de estacionamiento rotativo de hasta una hora en la zona de Avenida Mosconi, como parte de un esquema acordado tras reuniones con frentistas y comerciantes para ordenar la circulación mientras avanzan los trabajos en el sector.

La modalidad se aplica en la primera cuadra hacia el norte y hacia el sur, donde los vehículos solo podrán permanecer estacionados por un tiempo limitado. El objetivo es garantizar la rotación vehicular y evitar que los autos ocupen los espacios durante toda la jornada.

La medida surgió a partir de un pedido de los propios comerciantes, que plantearon la necesidad de mayor movimiento de clientes para sostener la actividad en un contexto de restricciones temporales por las obras.

El esquema apunta a evitar estacionamientos prolongados de varias horas, mejorar la disponibilidad de lugares y facilitar el acceso a los locales en una zona que registra modificaciones en la circulación habitual.

Con esta organización se busca mantener la dinámica comercial y el flujo vehicular mientras se desarrollan las tareas previstas en el sector.

Vuelta a clases: entregan tarjetas y Kits escolares
