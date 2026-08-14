Crisis ceramista en Neuquén: trabajadores de Zanón repudian a Nadia Márquez y denuncian sabotaje

En diálogo con Rivadavia Neuquén, el referente y exdiputado Andrés Blanco detalló la crítica situación de FASINPAT en el marco de la crisis ceramista en Neuquén, denunciando un ataque intencional en la planta y cuestionando las declaraciones de la senadora de La Libertad Avanza.

La crisis ceramista en Neuquén sumó este viernes un nuevo capítulo de tensión. Trabajadores y trabajadoras de la histórica fábrica Zanón (FASINPAT) llevaron adelante una volanteada sobre la Ruta 7 con un doble propósito: visibilizar el estado crítico de la industria regional y repudiar enérgicamente las recientes declaraciones de la senadora nacional por La Libertad Avanza, Nadia Márquez.

Según expresó Andrés Blanco, exdiputado provincial y referente de los obreros, la legisladora utilizó información falsa para desacreditar la gestión obrera. “El 99,9% de todo lo que dice está completamente por fuera de la realidad. Habló de las gestiones obreras, apuntó a Zanón y mintió, entregando títulos truchos”, aseguró Blanco. El dirigente enmarcó los dichos de la senadora en un intento político de justificar las recientes leyes de flexibilización y las políticas de expropiación impulsadas a nivel nacional. La senadora Nadia Márquez intervino recientemente en el Senado de la Nación defendiendo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y utilizando el caso Zanón como ejemplo negativo de gestión estatal/obrera.

El impacto del industricidio nacional

Más allá del cruce político, el trasfondo del reclamo es la fuerte paralización productiva. Blanco fue contundente al describir el panorama que atraviesan las 78 familias que dependen hoy de la cooperativa. “Hay un contexto durísimo en toda la Argentina, el sector pyme está muy golpeado, hay un industricidio y eso le está costando puestos de laburo a los trabajadores”, analizó.

La industria ceramista a lo largo y ancho del país se encuentra virtualmente hundida. La combinación de tarifas energéticas exorbitantes, altos costos de producción atados al dólar y la apertura indiscriminada de importaciones generó un cóctel letal para las fábricas. Ante este escenario, desde FASINPAT advirtieron que las maquinarias quedaron obsoletas por el paso del tiempo y que los proyectos presentados para renovar la tecnología nunca encontraron apoyo crediticio en el Estado.

Sabotaje eléctrico y falta de respuestas

A la asfixia económica se sumó en las últimas horas un hecho delictivo que paralizó por completo la planta. “Sufrimos un atentado hace dos días. Nos entraron a la subestación de 33 kilovoltios que alimenta de energía eléctrica a toda la fábrica y nos dejaron sin posibilidad de producir. Para nosotros fue un sabotaje directo”, denunció el referente, quien remarcó el altísimo riesgo vital que implica manipular una instalación de esa magnitud sin el conocimiento técnico adecuado.

Frente a esta coyuntura, los trabajadores exigen al Ejecutivo provincial que los incorpore como proveedores de materiales para la obra pública, una demanda histórica que, aseguran, hoy es ignorada. “Le estamos diciendo al gobierno que estamos a disposición para generar reconversión y mantener nuestras fuentes de laburo, pero la verdad no les interesa”, sentenció.

Incertidumbre en Cerámica Neuquén y nuevos proyectos

El conflicto no se limita únicamente a Zanón. En Cerámica Neuquén, otra fábrica lindante bajo gestión obrera, 35 compañeros enfrentan la inminente amenaza de un desalojo y posterior remate. Los operarios, respaldados por todo el polo ceramista, exigen una decisión política del Ministerio de Economía de la Nación para que se acepte el traslado de la hipoteca a favor de la cooperativa, garantizando así la continuidad laboral.

A pesar de las adversidades constantes, la falta de suministro de gas y los cortes de luz, los obreros de Zanón no bajan los brazos. Según adelantó Blanco en la entrevista radial, ya se encuentran realizando pruebas exitosas para un nuevo desarrollo productivo vinculado a los materiales de construcción. Este proyecto les permitiría reconvertirse, esquivar la dependencia de los grandes hornos tradicionales y mantenerse activos en el rubro.