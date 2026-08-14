Inteligencia artificial y derechos de autor: el límite legal y cultural de las nuevas tecnologías

El avance desenfrenado de las plataformas tecnológicas abre un frente de batalla inédito entre la inteligencia artificial y derechos de autor. En diálogo con Rivadavia Neuquén, la abogada especialista Cecilia Melki analizó el polémico Proyecto Panamá y advirtió sobre cómo la digitalización masiva amenaza nuestra identidad regional.

La tensión entre la inteligencia artificial y derechos de autor dejó de ser un debate del futuro para convertirse en un problema urgente que ya se dirime en los tribunales y golpea nuestra cultura. Mientras los gigantes tecnológicos devoran datos para entrenar a sus modelos de lenguaje, los creadores de contenido, escritores y especialistas advierten que estamos frente a un saqueo sistematizado de la propiedad intelectual.

El Proyecto Panamá y la destrucción de libros

Uno de los casos más resonantes y controvertidos es el denominado “Proyecto Panamá”, llevado a cabo por Anthropic, la empresa desarrolladora del modelo Claude. Según explicó la abogada especialista en derecho informático Cecilia Melki, la compañía compró masivamente libros antiguos o fuera de catálogo para digitalizarlos a nivel industrial. El detalle perverso de la maniobra radicó en el método: para escanearlos rápidamente, procedieron a la “destrucción de los ejemplares físicos, rompiendo la estructura del libro para generar archivos visuales planos”.

La empresa intentó escudarse en la doctrina estadounidense de la “primera venta” y el “uso justo”, argumentando que la digitalización tenía fines de investigación. Sin embargo, la movida derivó en una enorme demanda colectiva. Para evitar un fallo que sentara jurisprudencia en su contra, Anthropic terminó ofreciendo un arreglo extrajudicial por 1.500 millones de dólares. En los últimos meses, autores de renombre mundial se han sumado a reclamos similares contra corporaciones como OpenAI y Meta.

Vacío legal y la reserva de humanidad en Argentina

El escenario legal en nuestro país presenta desafíos particulares. Melki señala que, a diferencia de Estados Unidos, la legislación argentina continental no contempla el concepto de “uso justo” en estos términos y prohíbe terminantemente la copia no autorizada, apoyándose en la Ley 11.723 de Propiedad Intelectual, que data del año 1933.

A esto se suma un principio fundamental: la “reserva de humanidad”. Para nuestro derecho, “la calidad de autoría le corresponde exclusivamente a las personas humanas”. Es decir, una IA no puede ser autora ni tener personalidad jurídica. A pesar de esto, existe un proyecto de ley impulsado recientemente a nivel nacional que busca habilitar las “sociedades comerciales sintéticas” operadas íntegramente por agentes de inteligencia artificial, un gris legal que genera enorme preocupación entre los juristas por la falta de claridad sobre quién asume las responsabilidades y obligaciones.

La amenaza a nuestra identidad cultural patagónica

Más allá de los millones de dólares en juego, el impacto más profundo de esta carrera tecnológica es cultural. La destrucción de libros físicos implica la pérdida de lo que en informática se conoce como “metadata” (la calidad de la edición, el tipo de encuadernación, el año de impresión), elementos que forman parte del registro histórico de una obra.

Pero el daño también permea en nuestra forma de comunicarnos. Los modelos de lenguaje masivos están entrenados con un español neutro y estandarizado, lo que amenaza con homogeneizar nuestra voz. Tal como reflexionó la especialista, el riesgo es perder la enorme biodiversidad de nuestro idioma: “No hablamos igual en la Patagonia que en Misiones, Salta o Jujuy”. Si las herramientas que utilizamos a diario imponen un lenguaje chato y enlatado, corremos el riesgo de ir borrando, palabra a palabra, nuestra propia identidad.