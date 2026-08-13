Reclaman la construcción del Espacio de la Memoria en La Escuelita de Neuquén

Sobrevivientes y organismos de derechos humanos exigen que se concrete el proyecto histórico en el ex centro clandestino. En diálogo con Rivadavia Neuquén, la sobreviviente Dora Seguel advirtió sobre el avance del negacionismo y convocó a una movilización para este viernes.

El reclamo histórico para transformar el predio de La Escuelita de Neuquén en un sitio activo de memoria y educación suma un nuevo capítulo ante la parálisis administrativa y el cambio de clima político a nivel nacional. Tras años de lucha, la cesión de las tierras y la aprobación de un diseño integral mediante un concurso público, la construcción del Espacio de la Memoria Noemí Labrune sigue frenada.

Dora Seguel, ex detenida política y hermana de Arlene Seguel —quien continúa desaparecida—, remarcó la urgencia de avanzar con la obra.

Un proyecto frenado y el avance del negacionismo

La paralización de este espacio se da en un contexto que, según Seguel y los organismos de derechos humanos, resulta alarmante por la proliferación de discursos negacionistas y la reivindicación del accionar represivo. La referente vinculó las políticas del gobierno nacional actual con los objetivos económicos de la última dictadura cívico-militar, señalando que las consecuencias directas son el empobrecimiento y la exclusión.

“La forma de gobernar por decreto y responder con violencia a las necesidades del pueblo demuestra que no estamos siendo escuchados”, reflexionó Seguel. En su análisis, trazó un paralelismo entre el daño del terrorismo de Estado y la marginación contemporánea:“Están eliminando a nuestros viejos, quitándoles la salud y el alimento. Esto es un genocidio económico, y lo tenemos que decir con todas las letras”.

El rol de la justicia y las deudas pendientes

Durante la entrevista, también se puso el foco en el actual juicio a ex magistrados federales que se desarrolla en la región. Se trata del proceso que investiga la complicidad civil y judicial durante el terrorismo de Estado, donde se juzga la actuación del ex juez Pedro Laurentino Duarte y el ex fiscal Víctor Ortiz

Para Seguel, la lucha en los tribunales debe ir acompañada de una política de memoria activa en las calles.“Estamos antes un dictadura sin botas” y “No tenemos por qué ceder ante los derechos que ya tenemos conquistados. Los ganamos en las calles, trabajando y en cada lugar. Si las Madres pudieron, con todo el dolor de tener un hijo desaparecido, nosotros también podemos cambiar este rumbo”, subrayó.

Convocatoria en el centro neuquino

Para visibilizar el freno del proyecto y exigir respuestas concretas al gobierno provincial, las organizaciones convocaron a una concentración y radio abierta. La actividad se llevará a cabo este viernes a las 10 de la mañana en la intersección de las calles Roca y Rioja, en pleno centro de la capital neuquina.