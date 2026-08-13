Nueva cobertura del ISSN para jubilados: anteojos y vacunas al 100%

En diálogo con Rivadavia Neuquén, el consejero gremial Walter Arias detalló los alcances del beneficio que entrará en vigencia en septiembre. La nueva cobertura del ISSN para jubilados garantizará el acceso gratuito a lentes y dosis preventivas en toda la provincia.

Con la entrada en vigencia de la nueva cobertura del ISSN para jubilados, la provincia busca llevar un alivio directo al bolsillo de los adultos mayores neuquinos. A partir del 1 de septiembre, los afiliados a la obra social provincial (Instituto de Seguridad Social del Neuquén) que superen los 65 años tendrán garantizado el 100% de cobertura en insumos ópticos y vacunas preventivas clave.

La medida, respaldada por la resolución 402/26, surge de un trabajo articulado en el Consejo de Administración y las direcciones de prestaciones. En la actualidad, los adultos mayores de 65 años representan cerca del 15% del padrón total de afiliados del Instituto en la provincia, un sector que se encuentra especialmente vulnerable ante el actual contexto económico y el encarecimiento de la salud a nivel nacional.

Los detalles del beneficio óptico Uno de los puntos más celebrados del anuncio es el acceso a los anteojos. Según detalló Arias en la entrevista, el Instituto cubrirá el costo total tanto de los marcos como de los cristales. Para que el beneficio se aplique de forma fluida, la obra social está terminando de delinear convenios específicos con diversas ópticas distribuidas en el territorio provincial.

“Es una barrera que teníamos preestablecida y con esto ya se da cumplimiento a otorgarle un beneficio a todos los afiliados y afiliadas comprendidos en esta edad”, destacó el consejero gremial. Actualmente, en el mercado neuquino, un par de anteojos recetados estándar no baja de los $150.000 pesos, un costo que muchas veces obligaba a los jubilados a postergar su salud visual. Con esta normativa, el afiliado solo deberá presentarse en la óptica convenida con su receta médica.

Vacunación garantizada En paralelo, el beneficio refuerza el esquema de inmunización. Los adultos mayores ya pueden acceder a las dosis antigripales y contra el neumococo (vital para prevenir cuadros severos de neumonía) con cobertura total. Estas vacunas están disponibles en centros de salud, vacunatorios o farmacias habilitadas a lo largo del territorio neuquino.

El combate contra el cobro de plus Durante la charla radial también se abordó uno de los históricos reclamos de los usuarios: el cobro de adicionales indebidos por parte de los profesionales de la salud. Arias fue tajante y recordó que los afiliados no tienen por qué abonar sumas por fuera del valor del bono correspondiente.

“A todo lo que figura en la cartilla no se le debe cobrar un plus adicional al convenido con el Instituto”, enfatizó el dirigente. Para combatir esta práctica, recomendó a los usuarios canalizar las denuncias mediante la aplicación oficial del sistema de salud. Esta herramienta digital permite a la obra social rastrear los casos e iniciar llamados de atención o sumarios a los prestadores que infrinjan los acuerdos vigentes.