Trabajadores de la salud advierten sobre el impacto de la profunda crisis social en Neuquén

En diálogo con Rivadavia Neuquén, equipos psicosociales denunciaron la falta de asistencia estatal y el colapso de los dispositivos de contención. Mediante una olla popular, exigieron políticas públicas urgentes frente a la vulnerabilidad de las familias neuquinas.

La profunda crisis social en Neuquén impulsó a los trabajadores del sistema público a trasladar sus reclamos desde los consultorios hacia las puertas de la Casa de Gobierno. Con una olla popular como medida de visibilización, equipos psicosociales de distintos centros de salud y hospitales provinciales expusieron este martes el dramático escenario que atraviesan los sectores más vulnerables ante la falta de respuestas gubernamentales.

La iniciativa, acompañada por organismos de derechos humanos y organizaciones sociales, buscó exponer el incumplimiento de las leyes de protección y la irregularidad en la entrega de aportes económicos esenciales para la supervivencia de cientos de familias. Mayra Peralta, psicóloga del centro de salud Nueva Esperanza, advirtió que derechos constitucionales y fundamentales como la alimentación, el abrigo y el acceso a la vivienda están seriamente comprometidos.

“Nosotros trabajamos para que la persona pueda lograr una autonomía y tener su propio sostén económico a partir del desarrollo de un proyecto, pero el tema es que no vemos que el gobierno tenga un plan o una política pública respecto a brindar condiciones diferentes”, señaló Peralta, subrayando la escasez de estrategias orientadas al desarrollo del empleo y la economía social en un contexto de inflación sostenida.

El impacto directo en la salud mental

La precariedad económica tiene un correlato inmediato en los consultorios. Según relataron los profesionales, el deterioro abrupto en la calidad de vida disparó las consultas vinculadas a situaciones de violencia, consumo problemático de sustancias y riesgo suicida. Este panorama afecta transversalmente, pero golpea con mayor crudeza a infancias, adolescencias, adultos mayores y personas con padecimientos mentales previos.

Actualmente, el valor de la canasta básica total en la región patagónica supera los promedios nacionales, empujando a más del 38% de la población del conglomerado Neuquén-Plottier por debajo de la línea de pobreza.

Refugios colapsados y tragedias evitables

Uno de los puntos más críticos del reclamo es la situación de las personas en situación de calle. Desde los equipos de salud denunciaron que los refugios invernales habilitados por la provincia abrieron tarde y su capacidad operativa es ínfima frente a la demanda real, estimada en más de 300 personas circulando por estos dispositivos.

“Los refugios están siendo insuficientes. Hoy transitan por la ciudad hombres jóvenes que nos tocan el vidrio en el semáforo pidiendo algo para comer o plata para comprar detergente para lavar los vidrios”, graficó la profesional. La gravedad de esta desprotección quedó expuesta recientemente con fallecimientos trágicos en la capital neuquina, como el de un hombre que perdió la vida en el cajero automático de un banco y el de una mujer que murió durante el incendio de su casilla precaria.

Infancias y jubilados a la deriva

El ajuste económico y la falta de contención también se evidencian en las escuelas y en la tercera edad. Los trabajadores territoriales señalaron que las viandas escolares perdieron calidad nutricional, reduciéndose en muchos casos a “una pera y un pedazo de pan”, un retroceso alarmante si se considera que, para muchos alumnos, es la principal comida del día.

Por el lado de los adultos mayores, los recortes y las modificaciones en las prestaciones de PAMI obligan a los jubilados a costear de su propio bolsillo medicación indispensable. En el peor de los escenarios, deben suspender sus tratamientos crónicos porque el sistema público de salud provincial tampoco cuenta con los insumos farmacéuticos necesarios para absorber esa demanda derivada.